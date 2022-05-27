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48 минут назад

Титов: Федун был изначально обречён

Чемпионат.com

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался по поводу неудачных результатов «Спартака».

Титов: Федун был изначально обречён
Фото: ТАССТАСС

«Одно время я ещё понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну. Федун был изначально обречён — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.

Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Футбол,Егор Титов,Олег Лысенко,Спартак,
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