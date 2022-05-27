Сычёв: «Современный футбол основан на негативе»

«Это было очень яркое противостояние, это и был настоящий футбол. Таких дерби сейчас очень не хватает нашему чемпионату. И хочу отметить: люди играли в футбол без ненависти и жестокости. Сейчас всё основано на негативе», — цитирует Сычёва Sport24.