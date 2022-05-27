Эск-футболист и блогер КраСава покинул Россию

Автор YouTube-канала «КраСава» и президент одноименного ФК Евгений Савин уехал из России после интервью с украинскими футболистами. Соответствующее заявление он сделал в одном из своих видео на платформе.
«После выпуска с украинскими спортсменами президент ФК "Красава" Евгений Савин покинул страну», — говорится в сообщении.
Комментариев о судьбе клуба, который он основал в 2021 году, там не было. Также не уточнялось куда именно отправился блогер.
Ранее Савин снял видео с украинскими футболистами. Ролик вызвал общественный резонанс в РФ: некоторые медийные лица даже предлагали завести на него уголовное дело и лишить гражданства.