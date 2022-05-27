Президент ФК «Красава» Савин покинул Россию

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов», а ныне президент футбольного клуба «Красава» покинул Россию.

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«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», — говорится в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Известно, что его супруга Дарья вместе с их общей дочерью и сыном от первого брака уже какое-то время проживает в Турции.

Напомним, что Савин месяц назад на своем канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на ситуацию. Стоит отметить, что игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который ранее играл в России за «Уфу», отказался принять участие в сьемке.