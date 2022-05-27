РФС запретил "Химкам" регистрировать новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на регистрацию новых игроков для подмосковных "Химок". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба РФС по итогам заседания палаты по разрешению споров.

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Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление спортивного интерната "Чертаново" о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Артема Соколова в полном объеме и обязала "Химки" выплатить задолженность в течение 21 дня. На подмосковный клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов, который может быть снят в случае исполнения обязательств перед спортивным интернатом "Чертаново".

"Химки" заняли 13-е место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22. В первом стыковом матче за сохранение прописки в элитном дивизионе подмосковная команда проиграла "СКА-Хабаровску" со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в субботу в Химках и начнется в 14:00 мск.