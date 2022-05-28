Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника Невиша

Газета.Ru

Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за подписание португальского хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невиша. Об этом сообщает The Sun.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника
Фото: ReutersReuters

По данным источника, клуб готов посоперничать за португальца с каталонской «Барселоной». Сообщается, что для полузащитника важно перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов.

Невиш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. За это время он принял участие в 212 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить 24 мяча и сделать 12 результативных передач. В составе сборной Португалии игрок успел провести 25 игр.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» провел 38 матчей, в который набрал 51 очко заняв 10-е место в турнирной таблице.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о причинах ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба.

Футбол,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители