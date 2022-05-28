«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника

Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за подписание португальского хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невиша. Об этом сообщает The Sun.

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По данным источника, клуб готов посоперничать за португальца с каталонской «Барселоной». Сообщается, что для полузащитника важно перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов.

Невиш выступает за «Вулверхэмптон» с 2017 года. За это время он принял участие в 212 встречах во всех турнирах, в которых ему удалось забить 24 мяча и сделать 12 результативных передач. В составе сборной Португалии игрок успел провести 25 игр.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон» провел 38 матчей, в который набрал 51 очко заняв 10-е место в турнирной таблице.