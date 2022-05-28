Президент "Торпедо" заявил о приоритетных игроках для клуба

"Будет ли сделан минимальный акцент на легионерах? Да, мы постараемся сделать так, мы для себя решили, что будем стараться делать акцент на российских футболистах, - сказал Маслов. - Это написано в стратегии. Если появится хороший легионер, который будет отвечать нашим финансовым стандартам, мы его пригласим".