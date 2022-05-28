Президент "Торпедо" заявил о приоритетных игроках для клуба

Московский футбольный клуб "Торпедо" в трансферной политике будет делать максимальный акцент на российских игроках. Об этом газете "Спорт-Экспресс" в субботу заявил президент клуба Денис Маслов.
"Будет ли сделан минимальный акцент на легионерах? Да, мы постараемся сделать так, мы для себя решили, что будем стараться делать акцент на российских футболистах, - сказал Маслов. - Это написано в стратегии. Если появится хороший легионер, который будет отвечать нашим финансовым стандартам, мы его пригласим".
В завершившемся сезоне "Торпедо" заняло первое место в первом дивизионе первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) и вышло в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). "Торпедо" сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2014/15, тогда московская команда завершила турнир на 15-м месте.