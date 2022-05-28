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53 минуты назад

Прогнозы и ставки на матч «Ливерпуль» - «Реал»: Клопп и Анчелотти сразятся в главном матче сезона

Партнерский материал

28 мая в Париже в финальном матче Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Главный матч сезона - противостояние двух потрясающих коллективов. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Противостояние двух легенд
Фото: ReutersReuters

«Ливерпуль» - «Реал»: прогноз и ставки на финал Лиги чемпионов 28 мая, коэффициенты букмекеров

28 мая в финале Лиги чемпионов сразятся «Ливерпуль» и «Реал».

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами мерсисайдцев. Поставить на «Ливерпуль» можно с коэффициентом 2.05, это примерно 48% вероятности. Шансы «Реала» аналитики оценили коэффициентом 3.75 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.70 (26%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 – за 2.17.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.60. С коэффициентом 2.35 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1.

Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.00.

«Ливерпуль» - «Реал»: какие делать ставки на финал Лиги чемпионов 28 мая

«Ливерпуль» проводит великолепный сезон. До последнего команда Юргена Клоппа претендовала на квадрупл - 4 трофея в сезоне. Но, к сожалению для мерсисайдцев, «Манчестер Сити» смог таки перевернуть игру последнего тура АПЛ против «Астон Виллы», сделав за 10 минут 4:2 из 0:2. Обидно, но «Ливерпуль» все равно может гордиться этим чемпионатом. Команда выдала впечатляющую серию побед, практически ликвидировав огромное отставание. Да и два Кубка - Англии и лиги - в копилке у Клоппа и компании.

Но, конечно, радость будет неполной без трофея Лиги чемпионов. Здесь англичане уверенно дошли до финала. Можно сказать, им повезло с жеребьевкой. «Интер», «Бенфика», «Вильярреал» - практически идеальный расклад. «Ливерпуль» играл солидно и уверенно, добиваясь преимущества в первом матче и играя по счету в ответном.

«Ливерпуль» мощнее по составу и моложе, но команде Клоппа пришлось играть на четыре фронта, свежести к концу сезона может и не хватить. Смог ли тренерский штаб подготовить команду к решающей игре в максимально хорошем состоянии? Скоро узнаем.

Что до «Реала», то испанцы получили максимально благоприятный режим подготовки к матчу. Все вопросы в чемпионате Испании команда Карло Анчелотти решила едва ли не за месяц до финала Лиги чемпионов, после чего спокойно готовилась к решающему матчу. У тренеров была возможность проводить ротацию состава, заняться физическим состоянием игроков. Это, кстати, очень важно, ведь ключевым игрокам испанского клуба далеко за 30.

Нельзя не отметить путь «Реала» к этому финалу. «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» - три гранда. И во всех этих противостояниях команда Анчелотти висела на волоске, но чудесным образом спасалась. Настоящий чемпионский характер.

«Ливерпуль» в последний раз обыгрывал «Реал» очень давно - 13 лет назад. С тех пор команды играли между собой 5 раз: одна ничья и 4 победы испанцев. В том числе и в памятном финале Лиги чемпионов-2018. Матче имени Лориса Кариуса. Да и «Реал» показал настоящий чемпионский характер. Да, англичане фавориты, но к концу сезона усталость у них явно больше: чемпионская гонка в АПЛ внесла свой вклад. Так что можно пробовать ставку на победу «Реала».

БК Фонбет дает коэффициент 2.45 на победу испанцев с учетом возможных овертайма и серии пенальти.

«Ливерпуль» все-таки более классная команда по составу. А играть от обороны Юрген Клопп просто не умеет. Наверняка англичане побегут вперед с первых минут. И ставка на первый гол в их исполнении будет неплохим вариантом: Салах, Мане и компания кому угодно закружат голову. Да и «Реалу» не привыкать отыгрываться. Поставить на то, что счет откроют англичане, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.60.

А еще есть ощущение, что финал будет результативным. У «Ливерпуля» настоящая россыпь звезд в нападении, но и у «Реала» есть великолепный Карим Бензема. Француз проводит лучший сезон в карьере, забивая едва ли не в каждой игре. Почему финал должен стать исключением? Поставить на ТБ 2.5 гола можно в БК Фонбет за 1.70.

Регистрируйтесь в Фонбет и делайте ставки на матч «Ливерпуль» - «Реал» и другие игры!

Футбол,Карло Анчелотти,Юрген Клопп,Карим Бензема,Фонбет,Реал,
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