«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly/Clearlake Capital. Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник. Тогда же появится более подробная информация», - сказано в заявлении.