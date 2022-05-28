«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем

Футбольный клуб «Челси» опубликовал заявление, подтверждающее продажу клуба консорциуму Тодда Боули. Оно размещено на официальном сайте команды.
«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly/Clearlake Capital. Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник. Тогда же появится более подробная информация», - сказано в заявлении.
Абрамович купил «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. В марте этого года Британия внесла Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя были заморожены. После этого бизнесмен решил продать клуб.
Контрольный пакет акций клуба за 5,3 миллиарда долларов приобрел Боули.