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49 минут назад

«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем

Майк Габриелян

Футбольный клуб «Челси» опубликовал заявление, подтверждающее продажу клуба консорциуму Тодда Боули. Оно размещено на официальном сайте команды.

«Челси» сделал заявление о продаже клуба Абрамовичем
Фото: ReutersReuters

«Футбольный клуб «Челси» может подтвердить, что прошлой ночью было заключено окончательное соглашение о продаже клуба консорциуму Todd Boehly/Clearlake Capital. Ожидается, что сделка будет завершена в понедельник. Тогда же появится более подробная информация», - сказано в заявлении.

Абрамович купил «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. В марте этого года Британия внесла Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя были заморожены. После этого бизнесмен решил продать клуб.

Контрольный пакет акций клуба за 5,3 миллиарда долларов приобрел Боули.

Футбол,Тодд Боули,
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