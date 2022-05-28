ФИФА задолжала РФС $15 млн за проведение чемпионата мира

"Фонд FIFA Legacy - ФИФА в третий раз отдает дань уважения стране за проведение чемпионата мира, - сказал Митрофанов. - В настоящий момент 45% от $100 млн перечислены в РФС, там есть определенные цели и порядок, на что тратятся деньги из фонда, цели должны быть согласованы с ФИФА. В том числе проекты межрегиональных юношеских футбольных лиг и проект "Футбол в школе", которые за счет FIFA Legacy финансируют".