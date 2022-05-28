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1 час назад

В РФС сообщили, что ФИФА задерживает транш в размере $15 млн за проведение чемпионата мира

ТАССиещё 3

Международная федерация футбола (ФИФА) задерживает выплаты в размере $15 млн Российскому футбольному союзу (РФС) за проведение чемпионата мира 2018 года по программе наследия FIFA Legacy. Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

ФИФА задолжала РФС $15 млн за проведение чемпионата мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По программе РФС должен получить от ФИФА $100 млн.

"Фонд FIFA Legacy - ФИФА в третий раз отдает дань уважения стране за проведение чемпионата мира, - сказал Митрофанов. - В настоящий момент 45% от $100 млн перечислены в РФС, там есть определенные цели и порядок, на что тратятся деньги из фонда, цели должны быть согласованы с ФИФА. В том числе проекты межрегиональных юношеских футбольных лиг и проект "Футбол в школе", которые за счет FIFA Legacy финансируют".

"В настоящий момент 55 млн у нас не находятся, есть график платежей, они должны по нему 15 млн. Но, как говорил представитель ФИФА сегодня, организация от планов не отказывается, мы будем это дело дальше согласовывать и продолжать", - добавил Митрофанов.

В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала, где уступила хорватским футболистам в серии пенальти. Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2). Матчи турнира прошли на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

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