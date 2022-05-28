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2 часа назад

В РФС рассчитывают на возобновление сотрудничества с Adidas

ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) надеется на возобновление сотрудничества с техническим спонсором организации компанией Adidas. Об этом журналистам в субботу рассказал президент РФС Александр Дюков.

В РФС рассчитывают на возобновление сотрудничества с Adidas
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 марта Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС.

"Пока сотрудничество приостановлено, - сказал Дюков. - Надеемся на то, что оно возобновится через какое-то время. Пока у нас есть достаточно комплектов формы, которые позволяют нам играть. Если через какое-то время мы поймем, что возникает проблема дефицита или отсутствия формы и Adidas не возобновит сотрудничество с нами, будем рассматривать запасные варианты".

В августе 2021 года РФС и Adidas заключили соглашение до 2026 года. Сборная России выступает в форме, изготовленной компанией, с 2008 года.

Футбол,Александр Дюков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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