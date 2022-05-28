В РФС рассчитывают на возобновление сотрудничества с Adidas

"Пока сотрудничество приостановлено, - сказал Дюков. - Надеемся на то, что оно возобновится через какое-то время. Пока у нас есть достаточно комплектов формы, которые позволяют нам играть. Если через какое-то время мы поймем, что возникает проблема дефицита или отсутствия формы и Adidas не возобновит сотрудничество с нами, будем рассматривать запасные варианты".