Абрамович обратился к новым владельцам футбольного клуба "Челси"

"Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своем намерении продать "Челси". За это время команда усердно работала над тем, чтобы найти для "Челси" подходящего опекуна, который был бы в наилучшем положении для того, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень. Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в "Челси" почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты работы клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда "Челси", - приводит слова Абрамовича пресс-служба клуба.