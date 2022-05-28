Абрамович обратился к новым владельцам футбольного клуба "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович отметил усердную работу по поиску новых владельцев английского футбольного клуба "Челси", которые смогли бы успешно вывести команду на новый уровень, и пожелал им успехов как на поле, так и за его пределами. Комментарий Абрамовича в субботу приводит пресс-служба "Челси".
Во вторник правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли, а в четверг государственные органы Великобритании зарегистрировали сделку. Группа предпринимателя, получившего образование в Лондоне, предложила за "Челси" 4,25 млрд ($5,24 млрд). Из них 2,5 млрд будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд ($2,16 млрд) должно быть вложено в его развитие. По данным английских СМИ, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба в течение 10 лет.
"Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своем намерении продать "Челси". За это время команда усердно работала над тем, чтобы найти для "Челси" подходящего опекуна, который был бы в наилучшем положении для того, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень. Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в "Челси" почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты работы клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда "Челси", - приводит слова Абрамовича пресс-служба клуба.
"Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая "Челси" его новым опекунам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами. Быть частью этого клуба было честью на всю жизнь, я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков клуба за эти невероятные годы. Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе", - добавил российский бизнесмен.
Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выиграл суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.