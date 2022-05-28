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1 час назад

Абрамович пожелал успехов новым владельцам футбольного клуба "Челси"

ТАСС

Российский бизнесмен Роман Абрамович отметил усердную работу по поиску новых владельцев английского футбольного клуба "Челси", которые смогли бы успешно вывести команду на новый уровень, и пожелал им успехов как на поле, так и за его пределами. Комментарий Абрамовича в субботу приводит пресс-служба "Челси".

Абрамович обратился к новым владельцам футбольного клуба "Челси"
Фото: 

Во вторник правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли, а в четверг государственные органы Великобритании зарегистрировали сделку. Группа предпринимателя, получившего образование в Лондоне, предложила за "Челси" 4,25 млрд ($5,24 млрд). Из них 2,5 млрд будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд ($2,16 млрд) должно быть вложено в его развитие. По данным английских СМИ, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба в течение 10 лет.

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"Прошло почти три месяца с тех пор, как я объявил о своем намерении продать "Челси". За это время команда усердно работала над тем, чтобы найти для "Челси" подходящего опекуна, который был бы в наилучшем положении для того, чтобы успешно вывести клуб на новый уровень. Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор, как я пришел в "Челси" почти двадцать лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель заключалась в том, чтобы у следующего владельца было мышление, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также желание и стремление продолжать развивать другие ключевые аспекты работы клуба, такие как академия и жизненно важная работа фонда "Челси", - приводит слова Абрамовича пресс-служба клуба.

"Я рад, что эти поиски подошли к успешному завершению. Передавая "Челси" его новым опекунам, я хотел бы пожелать им успехов как на поле, так и за его пределами. Быть частью этого клуба было честью на всю жизнь, я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно же, болельщиков клуба за эти невероятные годы. Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от создаваемого нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе", - добавил российский бизнесмен.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выиграл суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футбол,Кен Бейтс,Роман Абрамович,УЕФА,
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