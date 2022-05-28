Главный матч сезона в "Лужниках"

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«Спартак» добрался до главного матча сезона

«Спартак» после провальной первой части сезона провозгласил своей целью Кубок России. И до решающего матча команда Паоло Ваноли добралась довольно уверенно. Победа в дерби над ЦСКА (1:0) и два крупных успеха в противоборстве с представителями ФНЛ - «Кубанью» и «Енисеем». В чемпионате получилось куда хуже, но это уже история. «Спартак» сыграет в «Лужниках», он в шаге от трофея.

Кстати, для Паоло Ваноли стадион «Лужники» связан с приятными воспоминаниями. В 1999 году на этой арене «Парма», за которую тогда играл будущий тренер красно-белых, в финале Кубка УЕФА разгромила «Марсель» 3:0, а один из голов забил как раз Ваноли.

Еще один важный момент для спартаковцев - финал Кубка станет последним матчем в команде для Самуэля Жиго. Центральный защитник красно-белых переходит в «Марсель», наверняка прощание получится красивым и трогательным. Ну а если «Спартак» еще выиграет Кубок при полных трибунах, то это просто 100 из 100. Если вы верите в такое развитие событий, можно сделать ставку на «Спартак» с коэффициентом 2.00. Winline оценил таким коэффициентом успех красно-белых с учетом возможных овертайма и серии пенальти. Ну а на викторию в основное время можно поставить за 2.95.

Кстати, ярко и громко болеть за «Спартак» в финале Кубка можно не только в «Лужниках», но и в атмосфере родных трибун на «Открытие Банк Арене». Сделайте ставку на матч в Winline от 1000 рублей, заполните заявку на сайте Winline club и ждите итогов розыгрыша! Победители смогут посмотреть финал в компании экс-игроков «Спартака» Александра Филимонова и Александра Ширко.

«Динамо» в нокдауне. Но уход Шварца может встряхнуть

«Динамо» просто завалило финиш чемпионата РПЛ. В 5 последних матча бело-голубые пропустили 17 голов! В итоге вместо борьбы за чемпионство динамовцы упустили даже серебро, в последнем туре разгромно проиграв «Сочи» (1:5). Так что настроение в команде не лучшее.

А тут еще и собрался уходить Сандро Шварц. Немецкий специалист не стал покидать Россию зимой и довел команду до конца сезона. Но, по сообщениям немецких СМИ, Шварца уже ждут в берлинской «Герте». Тем более, что «старая дама» сохранила место в Бундеслиге. Конечно, тренер пока ничего не подтверждает, но решение принято.

Для динамовцев эта новость, конечно, грустная, но, вполне возможно, что она встряхнет команду. Шварц создал коллектив с прекрасной атмосферой и наверняка игроки хотят, чтобы их тренер завершил свой российский этап карьеры победой. Букмекер Winline даёт на победу динамовцев в основное время коэффициент 2.55. На победу бело-голубых с учётом дополнительных таймов и серии пенальти предлагается котировка 1.80.

Кто выиграет трофей?

Не будем забывать о том, что «Спартак» и «Динамо» встречались весной в рамках РПЛ. И эту дуэль Паоло Ваноли выиграл - 2:0. Кстати, эта победа стала первой в России для итальянца. Не будем, правда, забывать, что динамовцы целый тайм играли в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы. Но к тому моменту «Спартак» уже вел 2:0.

Стоит отметить, что красно-белые забивали хотя бы один мяч в 9 последних встречах, а у «Динамо» подобная голевая серия составляет 5 матчей. Так что напрашивается ставка на то, что обе команды сумеют отличиться. Winline даёт на то, что обе забьют, коэффициент 1.83. Если в основное время будут голы в ворота обеих команды, со ставки в 10 000 рублей вы получите 18 300.

В 6 последних очных встречах команды забивали как минимум 2 гола. А вообще количество голов варьировалось от 2 до 4. Повод сделать ставку на то, что количество голов в основное время составит будет в диапазоне 2-4. Поставить на такое развитие событий можно за 1.49. Надежный вариант, который гарантирует интересный финал..