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1 час назад

Против болельщиков «Ливерпуля» за пределами арены применили слезоточивый газ

Чемпионат.com

Сегодня, 28 мая, будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).

Полиция применила против болельщиков английской команды, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Все они были без билетов.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

Футбол,Бенуа Бастьен,Клеман Тюрпен,Реал,
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