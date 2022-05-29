Полиция Франции начала избивать фанатов "Ливерпуля" дубинками

В Париже продолжаются стычки французской полиции с болельщиками "Ливерпуля".

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Журналист издания Brut Реми Бюизин в своих социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов бьют дубинками фанатов английского клуба во время проведения финала Лиги чемпионов.

Полицейские еще до начала матча начали применять против фанатов слезоточивый газ. Во время игры стычки продолжались за пределами стадиона.

Ранее сообщалось, что французская полиция заблокировала стадион "Стад де Франс", где в финальном матче Лиги чемпионов сражаются мадридский "Реал" и "Ливерпуль". По информации СМИ, правоохранительные органы закрыли все входы и выходы из вестибюля. Болельщики в количестве около 15 тыс. человек пытались без билетов попасть на стадион.