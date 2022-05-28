Гол Бензема в финале ЛЧ отменили после просмотра VAR

Нападающий «Реала» Карим Бензема мог открыть счет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», но взятие ворот было отменено.Гол состоялся в конце первого тайма, однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Клеман Тюрпен убедился, что перед этим игрок «Реала» находился в офсайде.
Команды, таким образом, ушли на перерыв при нулевом счете.Встреча в Париже стартовала с опозданием более чем на полчаса из-за беспорядков у стадиона, вызванных недостатками в организации.
Прямую трансляцию финала Лиги чемпионов между Ливерпулем» и «Реалом» смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.