Гол Бензема в финале ЛЧ отменили после просмотра VAR

Нападающий «Реала» Карим Бензема мог открыть счет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», но взятие ворот было отменено.Гол состоялся в конце первого тайма, однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Клеман Тюрпен убедился, что перед этим игрок «Реала» находился в офсайде.

Фото: Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Команды, таким образом, ушли на перерыв при нулевом счете.Встреча в Париже стартовала с опозданием более чем на полчаса из-за беспорядков у стадиона, вызванных недостатками в организации.