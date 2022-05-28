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1 час назад

Гол Бензема в финале ЛЧ отменили после просмотра VAR

Матч ТВ

Нападающий «Реала» Карим Бензема мог открыть счет в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», но взятие ворот было отменено.Гол состоялся в конце первого тайма, однако после просмотра VAR главный арбитр встречи Клеман Тюрпен убедился, что перед этим игрок «Реала» находился в офсайде.

Гол Бензема в финале ЛЧ отменили после просмотра VAR
Фото: Soccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ruSoccrates Images / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Команды, таким образом, ушли на перерыв при нулевом счете.Встреча в Париже стартовала с опозданием более чем на полчаса из-за беспорядков у стадиона, вызванных недостатками в организации.

Прямую трансляцию финала Лиги чемпионов между Ливерпулем» и «Реалом» смотрите на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Футбол,Клеман Тюрпен,Карим Бензема,Реал,
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