Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Анчелотти назвал "Реал" командой с сильным характером

ТАССиещё 15

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти назвал своих подопечных очень хорошей командой с сильным характером. Об этом он заявил в эфире британского телеканала BT Sport.

Анчелотти назвал "Реал" командой с сильным характером
Фото: ReutersReuters

В ночь на воскресенье "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

"Не могу поверить, мы провели фантастический сезон, - сказал Анчелотти. - У нас все очень хорошо получалось".

Тренер отметил, что "Реал" заслужил своей игрой победу в Лиге чемпионов.

"Матч был очень сложный, нам пришлось очень нелегко, особенно в первом тайме, - сказал Анчелотти. - Но в конечном итоге мы заслужили победу в этом турнире, мы в восторге. Не знаю, что еще сказать, я - рекордсмен. Мне повезло вернуться сюда [в "Реал"] в прошлом году и провести фантастический сезон. Это фантастический клуб, очень хорошая команда с сильным характером".

Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл турнир с "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом".

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители