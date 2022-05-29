Анчелотти назвал "Реал" командой с сильным характером

"Матч был очень сложный, нам пришлось очень нелегко, особенно в первом тайме, - сказал Анчелотти. - Но в конечном итоге мы заслужили победу в этом турнире, мы в восторге. Не знаю, что еще сказать, я - рекордсмен. Мне повезло вернуться сюда [в "Реал"] в прошлом году и провести фантастический сезон. Это фантастический клуб, очень хорошая команда с сильным характером".