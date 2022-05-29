Анчелотти назвал "Реал" командой с сильным характером

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти назвал своих подопечных очень хорошей командой с сильным характером. Об этом он заявил в эфире британского телеканала BT Sport.
В ночь на воскресенье "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже.
"Не могу поверить, мы провели фантастический сезон, - сказал Анчелотти. - У нас все очень хорошо получалось".
Тренер отметил, что "Реал" заслужил своей игрой победу в Лиге чемпионов.
"Матч был очень сложный, нам пришлось очень нелегко, особенно в первом тайме, - сказал Анчелотти. - Но в конечном итоге мы заслужили победу в этом турнире, мы в восторге. Не знаю, что еще сказать, я - рекордсмен. Мне повезло вернуться сюда [в "Реал"] в прошлом году и провести фантастический сезон. Это фантастический клуб, очень хорошая команда с сильным характером".
Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл турнир с "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом".