"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" поздравила мадридский "Реал" с победой в Лиге чемпионов. В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс", мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль". Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор.

Ранее сообщалось, что "Реал" в восьмой раз подряд выиграл финальный матч Лиги чемпионов. До этого мадридский клуб семь раз подряд не проигрывал в финале главного европейского турнира. В сезоне-1997/8 был повержен туринский "Ювентус", через сезон мадридцы обыграли другой испанский клуб — "Валенсию". В 2002 году "Реал" одолел "Байер". Дважды "Реал" одерживал победу над "Атлетико" (2014, 2016), а в сезонах 2016/17 и 2017/18 "сливочные были сильнее "Ювентуса" и "Ливерпуля".