Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
2 часа назад

"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов

Газета.Ruиещё 4

Каталонская "Барселона" поздравила мадридский "Реал" с победой в Лиге чемпионов. В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс", мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл "Ливерпуль". Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор.

"Барселона" поздравила "Реал" с победой в Лиге чемпионов
Фото: ReutersReuters

"Поздравляем "Реал" с титулом Лиги чемпионов, завоеванным сегодня вечером на "Стад де Франс", - указано в сообщении каталонского клуба в социальных сетях.

Стоит отметить, что "Реал" завоевал самый престижный трофей европейского клубного футбола в 14-й раз.

Ранее сообщалось, что "Реал" в восьмой раз подряд выиграл финальный матч Лиги чемпионов. До этого мадридский клуб семь раз подряд не проигрывал в финале главного европейского турнира. В сезоне-1997/8 был повержен туринский "Ювентус", через сезон мадридцы обыграли другой испанский клуб — "Валенсию". В 2002 году "Реал" одолел "Байер". Дважды "Реал" одерживал победу над "Атлетико" (2014, 2016), а в сезонах 2016/17 и 2017/18 "сливочные были сильнее "Ювентуса" и "Ливерпуля".

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители