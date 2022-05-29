Модрич продлил контракт с "Реалом"

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В ночь на воскресенье "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. По информации журналиста, испанский клуб в ближайшее время сделает официальное подтверждение. Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.

"Прекрасные новости для "Реала" во время празднования [победы в Лиге чемпионов]: Лука Модрич подписал контракт до июня 2023 года, - написал Романо. - Устная договоренность о продлении соглашения была достигнута два месяца назад, сейчас же уже все подписано и сделка завершена. Официальное заявление последует в скором времени".