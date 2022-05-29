Модрич продлил контракт с "Реалом"

Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" хорват Лука Модрич продлил контракт на один год. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В ночь на воскресенье "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. По информации журналиста, испанский клуб в ближайшее время сделает официальное подтверждение. Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года.
"Прекрасные новости для "Реала" во время празднования [победы в Лиге чемпионов]: Лука Модрич подписал контракт до июня 2023 года, - написал Романо. - Устная договоренность о продлении соглашения была достигнута два месяца назад, сейчас же уже все подписано и сделка завершена. Официальное заявление последует в скором времени".
Модричу 36 лет, в текущем сезоне хорватский полузащитник провел за клуб 45 матчей, забив три мяча и отдав 12 голевых передач. Модрич перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Испании, один раз - обладателем Кубка Испании, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, по четыре раза - суперкубок страны и клубный чемпионат мира, три раза - Суперкубок УЕФА. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции.