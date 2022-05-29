Пострадал даже брат защитника «Ливерпуля». Репортаж с места событий.

Финал Лиги чемпионов в Париже – полнейшая катастрофа. Организация главного матча европейского футбола совершенно не соответствовала уровню: были проблемы и с логистикой, и с обеспечением безопасности, а французская полиция настолько не справилась с наплывом болельщиков, что пустила в ход слезоточивый газ и дубинки. Праздник футбола для многих фанатов, приехавших в Париж, превратился в кошмар.

За 2,5 часа до матча все подъезды к стадиону были заполнены людьми, из-за чего машины чуть ли не наезжали на столпившихся болельщиков. По этой же причине автобус «Ливерпуля» так долго пробирался ко въезду и опоздал к началу разминки. Регулировщики откровенно не справлялись с наплывом людей, поэтому у входов начинались стычки: фанаты «Ливерпуля» пытались прорваться, а жандармы их не пропускали. Дошло до того, что некоторые англичане начали брать штурмом аккредитационный центр в надежде, что там решат их проблемы с билетами. Из-за этого не могли попасть и журналисты, так как их принимали за болельщиков. Тех, кто уже получил аккредитации, безопасники УЕФА просили спрятать бейджи, чтобы их не сорвали в толпе.

В это время фанатов «Реала» заблокировали у входа на их трибуну. Полиция не пропускала их на стадион, из-за чего стычки начались и там. Крики, толчки, недовольства – но всё это меркнет на фоне того, что происходило с фанатами «Ливерпуля». Англичане приехали кто с фальшивыми билетами, кто без них вовсе, но решили любыми способами прорваться на стадион. В один момент жандармы перестали справляться, и фанаты полезли через заборы: они с лёгкостью прорывались через стюардов, которые безуспешно пытались сдержать натиск толпы. У многих получилось – из-за этого те, у кого были подлинные билеты, остались за пределами стадиона, потому что их уже не пустили жандармы.

Бороться с фанатами французская полиция решила при помощи слезоточивого газа. Досталось и женщинам, и детям, и пожилым, и журналистам, потому что распыление не контролировалось и било по всем без исключения. При этом полиция не раз провоцировала болельщиков: например, толкала тех, кто просто стоял и не пытался куда-то рваться. На толчки следовала реакция, на неё – брызги слезоточивого газа. Брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, Марвин, укрывался с беременной женой в ближайшем ресторане, после чего он разъярённо высказался, что организация недостойна финала Лиги чемпионов.

Стычки продолжились уже после начала матча – французская полиция за пределами стадиона разбиралась с болельщиками, которые не попали на стадион.

«Ливерпуль» уже сделал заявление, что клуб запросил проведение расследования произошедших событий, и УЕФА обязался его провести.

Официальное заявление пресс-служба «Ливерпуля»

«Мы в крайней степени разочарованы проблемами со входом на стадион и несанкционированными нарушениями периметра безопасности, с которыми столкнулись болельщики «Ливерпуля» на «Стад де Франс». Это величайший матч европейского футбола, и болельщики не должны переживать те события, свидетелями которых мы стали сегодняшним вечером. Мы официально запросили о проведении расследования причин этих неприемлемых эпизодов».

Были проблемы и поменьше: отсутствие указателей, пустые фан-шопы за несколько часов до матча и перекупщики с матчевыми шарфами за € 90 вместо € 30, кучи мусора под ногами, которые очень напомнили происходящее на Евро в Англии.

Зато в матчевой программке – выступление против Суперлиги.