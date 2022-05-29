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31 минуту назад

Клопп дал «самое простое объяснение» поражению «Ливерпуля» в финале ЛЧ

Майк Габриелян

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп объяснил, почему его команда проиграла мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов. Наставника англичан цитирует РИА Новости.

Клопп дал «самое простое объяснение» поражению «Ливерпуля» в финале ЛЧ
Фото: © REUTERS / XXSTRINGERXX xxxxx© REUTERS / XXSTRINGERXX xxxxx

«У нас было намного больше моментов и ударов по воротам, но самая главная статистика абсолютно на стороне "Реала". Они забили мяч, а мы нет – это самое простое объяснение в мире футбола», - сказал Клопп.

Он отметил, что вратарь испанцев Тибо Куртуа сделал «три невероятных сейва», однако «хотелось иметь больше моментов такого калибра».

При этом многие навесы в сторону Куртуа, «не имели особого смысла». Ливерпульцы сделали «много хороших вещей», но этого было недостаточно. «Реал» играл глубоко, и его "контратакующая угроза была огромна".

Поэтому в исходе матча, по мнению тренера, нет ничего странного, это «обычный футбольный результат».

«Мы принимаем это», - добавил Клопп.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Париже, «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Английский клуб нанес девять ударов в створ ворот, а испанский - один.

Ранее полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал беспорядки во время финала Лиги чемпионов в Париже.

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