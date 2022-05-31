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2 часа назад

"Ливерпуль" потребовал извинений от министра спорта Франции после финала Лиги чемпионов

ТАССиещё 6

Руководство английского "Ливерпуля" потребовало от министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера принести извинения за высказывания в адрес британских болельщиков после финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом заявил во вторник исполнительный директор "Ливерпуля" Билли Хоган, которого цитирует Sky Sports.

"Ливерпуль" потребовал извинений от министра спорта Франции
Фото: EPAEPA

В понедельник Удеа-Кастера в эфире радио RTL возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов на британскую сторону, отметив, в частности, плохую организацию работы с болельщиками. Министр привела данные МВД, согласно которым 30-40 тыс. британских болельщиков пришли к "Стад де Франс" без билетов или с поддельными билетами.

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"Мы были удивлены услышать такие комментарии в ситуации, когда не было времени понять, что произошло, - сказал Хоган. - На тот момент не было проведено независимого расследования, чтобы установить все факты. И делать выводы до окончания этого расследования совершенно недопустимо. Наши болельщики получили информацию от УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], что они могут спокойно отправляться на стадион, что они и сделали, они прибыли на арену вовремя. Но уже по их прибытии на стадион начались проблемы".

"Мы сначала не поверили, когда услышали эти комментарии, - отметил Хоган. - Председатель совета директоров "Ливерпуля" Том Вернер отправил письмо министру спорта Франции, в котором выразил нашу позицию и потребовал принести извинения нашим болельщикам".

В понедельник УЕФА объявил о начале работы по составлению независимого отчета о событиях вокруг финала Лиги чемпионов в Париже. Также Удеа-Кастера поручила в течение 10 дней подготовить доклад о ситуации, связанной с проведением матча на стадионе "Стад де Франс".

Беспорядки на матче

28 мая испанский "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча префектура полиции Парижа в "Твиттере" на английском и испанском языках призывала фанатов обеих команд "не штурмовать стадион", отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на "Стад де Франс". По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в общей сложности таких нарушителей из Великобритании было около трех тысяч.

Согласно данным французского МВД, которые привела в воскресенье газета "Фигаро", за различные нарушения в ходе стычек с фанатами на "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов были задержаны 105 человек. В ходе столкновений с активными болельщиками на подступах к арене пострадали семь сотрудников парижской полиции.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал российский город местом проведения главного матча турнира 24 сентября 2019 года. 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине. Таким образом, Санкт-Петербург готовился к проведению финала два года, пять месяцев и один день, у организаторов в Париже было три месяца и три дня.

Футбол,Том Вернер,Реал,УЕФА,
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