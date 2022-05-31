"Ливерпуль" потребовал извинений от министра спорта Франции

Руководство английского "Ливерпуля" потребовало от министра спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера принести извинения за высказывания в адрес британских болельщиков после финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом заявил во вторник исполнительный директор "Ливерпуля" Билли Хоган, которого цитирует Sky Sports.

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В понедельник Удеа-Кастера в эфире радио RTL возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов на британскую сторону, отметив, в частности, плохую организацию работы с болельщиками. Министр привела данные МВД, согласно которым 30-40 тыс. британских болельщиков пришли к "Стад де Франс" без билетов или с поддельными билетами.

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"Мы были удивлены услышать такие комментарии в ситуации, когда не было времени понять, что произошло, - сказал Хоган. - На тот момент не было проведено независимого расследования, чтобы установить все факты. И делать выводы до окончания этого расследования совершенно недопустимо. Наши болельщики получили информацию от УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], что они могут спокойно отправляться на стадион, что они и сделали, они прибыли на арену вовремя. Но уже по их прибытии на стадион начались проблемы".

"Мы сначала не поверили, когда услышали эти комментарии, - отметил Хоган. - Председатель совета директоров "Ливерпуля" Том Вернер отправил письмо министру спорта Франции, в котором выразил нашу позицию и потребовал принести извинения нашим болельщикам".

В понедельник УЕФА объявил о начале работы по составлению независимого отчета о событиях вокруг финала Лиги чемпионов в Париже. Также Удеа-Кастера поручила в течение 10 дней подготовить доклад о ситуации, связанной с проведением матча на стадионе "Стад де Франс".

Беспорядки на матче

28 мая испанский "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча префектура полиции Парижа в "Твиттере" на английском и испанском языках призывала фанатов обеих команд "не штурмовать стадион", отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на "Стад де Франс". По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в общей сложности таких нарушителей из Великобритании было около трех тысяч.

Согласно данным французского МВД, которые привела в воскресенье газета "Фигаро", за различные нарушения в ходе стычек с фанатами на "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов были задержаны 105 человек. В ходе столкновений с активными болельщиками на подступах к арене пострадали семь сотрудников парижской полиции.