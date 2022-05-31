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57 минут назад

Футболиста "Реала" Бензема признали лучшим игроком Лиги чемпионов

ТАССиещё 4

Французский нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Карим Бензема признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Бензема назван лучшим игроком Лиги чемпионов
Фото: EPAEPA

28 мая "Реал" победил в финальном матче турнира английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 и стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов. В прошедшем розыгрыше француз отметился 15 голами в 12 матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

Также УЕФА опубликовал символическую сборную сезона-2021/22, в нее вошли вратарь Тибо Куртуа ("Реал"); защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль) и Антонио Рюдигер ("Челси"); полузащитники Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль") и Лука Модрич ("Реал"); нападающие Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Карим Бензема ("Реал") и Винисиус Жуниор ("Реал").

Бензема 34 года, он выступает за "Реал" с 2009 года, перейдя из французского "Лиона". За это время он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем Кубка Испании и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании и клубного чемпионата мира. Всего француз провел за "Реал" 605 матчей, забив 323 гола и отдав 159 передач.

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