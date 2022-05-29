Губерниев рассказал о катастрофе на финале ЛЧ в Париже

Париж ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения безопасности не был готов к проведению финала футбольной Лиги чемпионов, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Изначально финал планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России отобрали право на проведение этого мероприятия.

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«За короткий срок, прошедший с момента переноса, они (Париж – прим. ВЗГЛЯД) просто не успели подготовиться. При этом и город, и страна в целом обладают колоссальными возможностями для проведения мировых чемпионатов», – сказал Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД.

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«Тут важно вспомнить, что, перенося матч из Санкт-Петербурга в Париж, выдвигался тезис о необходимости соблюсти должный уровень безопасности. И где теперь эта безопасность оказалась? Конечно, это огромный позор и для УЕФА, и для Франции, и для Парижа», – подчеркнул спортивный комментатор.

Английские фанаты, продолжил Губерниев, не лыком шиты, среди них достаточно хулиганов. «Но, конечно, когда на стадион, по некоторым данным, попадает несколько тысяч людей с поддельными билетами, а с настоящими тикетами люди остаются на улице – это катастрофа», – сказал он.

«И здесь становится понятно, что в Питере это же мероприятие было бы организовано на высшем уровне. Если ты принимаешь какие-то решения, то ты должен отдавать себе отчет о последствиях. А тут решение приняли, а вот о последствиях никто не думал. Париж обосрался», – уверен Губерниев. По его словам, за такую организацию было стыдно всем.

«И мы видели необоснованное чрезмерное насилие со стороны полиции. Ярким тому примером послужила ситуация, когда беременная женщина убегала из толпы, где распылили слезоточивый газ. И там же рыдали и кашляли маленькие дети», – сказал спортивный комментатор.

«Франция, конечно, уже попыталась оправдаться. И УЕФА заявила о начале расследования, но это все хорошая мина при плохой игре. Они наказали себя, футбол, болельщиков и все такое прочее. Если УЕФА принимает решение забрать финал ЛЧ у России, то найдите хотя бы нормальный город. А то ни логистики, ни безопасности нормальной не смогли гарантировать», – заключил Губерниев.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что Франция не справилась с проведением футбольной Лиги чемпионов.