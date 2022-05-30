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55 минут назад

Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»

Чемпионат.comиещё 7

Итальянский тренер Паоло Ваноли принял решение покинуть «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения итальянского тренера.

Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Тренер сообщил своему окружению о решении. Окончательного диалога между клубом и Ваноли ещё не было», — добавил источник «Чемпионата»

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2021/022 и выиграли Кубок России по футболу.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
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