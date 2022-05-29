Сандро Шварц покинул московское "Динамо"

"У меня был открытый и конструктивный разговор, мы говорили, что мир сильно изменился. Но я подчеркивал свою ответственность, мы с ребятами должны были пройти этот путь до конца. Это та причина, по которой я принял решение остаться по ходу сезона. Но да, сегодня была моя заключительная игра", - сказал Шварц.

"Мы проживали достаточно много эмоциональных моментов. Если говорить о команде - это исключительные люди. Мы проживали все сложности вместе, мы часто говорили. Но я хочу сказать, что я счастлив от того, что возглавлял свою команду", - добавил специалист.

Шварцу 43 года, он возглавил "Динамо" в октябре 2020 года, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими. С 2013 года Шварц работал в структуре германского "Майнца", тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством "Майнц" занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20.