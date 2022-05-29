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1 час назад

Главный тренер "Динамо" Шварц сообщил, что покинет клуб

ТАССиещё 26

Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" немец Сандро Шварц сообщил, что покинет свой пост после финального матча Бетсити - Кубка России со "Спартаком". Об этом Шварц рассказал в воскресенье на пресс-конференции.

Сандро Шварц покинул московское "Динамо"
Фото: ТАССТАСС

"У меня был открытый и конструктивный разговор, мы говорили, что мир сильно изменился. Но я подчеркивал свою ответственность, мы с ребятами должны были пройти этот путь до конца. Это та причина, по которой я принял решение остаться по ходу сезона. Но да, сегодня была моя заключительная игра", - сказал Шварц.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Мы проживали достаточно много эмоциональных моментов. Если говорить о команде - это исключительные люди. Мы проживали все сложности вместе, мы часто говорили. Но я хочу сказать, что я счастлив от того, что возглавлял свою команду", - добавил специалист.

Шварцу 43 года, он возглавил "Динамо" в октябре 2020 года, сменив на этом посту Кирилла Новикова. Бело-голубые в сезоне-2020/21 заняли седьмое место в чемпионате России, а в сезоне-2021/22 впервые с 2008 года завоевали медали первенства страны, став третьими. С 2013 года Шварц работал в структуре германского "Майнца", тренируя молодежную, а затем резервную команду, в мае 2017 года он был назначен главным тренером основной команды. Под его руководством "Майнц" занимал 14-е и 12-е места по итогам двух сезонов чемпионата Германии, в ноябре 2019 года специалист покинул команду после неудачного старта в первенстве страны сезона-2019/20.

По информации германской газеты Kicker, Шварц согласовал условия контракта с берлинской "Гертой".

Футбол,Сандро Шварц,Кирилл Новиков,Динамо,Спартак,
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