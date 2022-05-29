Бакаев объявил об уходе из «Спартака»

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом он в воскресенье рассказал газете "Спорт-Экспресс" после финала Бетсити - Кубка России по футболу между столичными "Спартаком" и "Динамо" .

"Я ухожу, это был мой прощальный матч", - сказал Бакаев.

Бакаеву 25 лет, он является воспитанником "Спартака". В текущем сезоне он провел за клуб 36 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне.