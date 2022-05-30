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57 минут назад

Роберт Левандовский: «На данный момент моя история в «Баварии» завершена»

Матч ТВиещё 4

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, находясь в расположении сборной Польши, сделал заявление относительно своего будущего в мюнхенском клубе.

Левандовский: «На данный момент моя история в «Баварии» завершена»
Фото:  Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Ранее 33-летний форвард публично заявил, что хочет покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.

— Я прокомментирую это только один раз. На данный момент моя история в «Баварии» завершена. По прошествии нескольких месяцев я считаю, что трансфер будет лучшим решением. На данный момент я сосредоточен только на сборной, — приводит слова Левандовского Twitter польской сборной.

Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе команды он провел 374 матча и забил 344 мяча. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Футбол,Роберт Левандовский,
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