Левандовский: «На данный момент моя история в «Баварии» завершена»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский, находясь в расположении сборной Польши, сделал заявление относительно своего будущего в мюнхенском клубе.
Ранее 33-летний форвард публично заявил, что хочет покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.
— Я прокомментирую это только один раз. На данный момент моя история в «Баварии» завершена. По прошествии нескольких месяцев я считаю, что трансфер будет лучшим решением. На данный момент я сосредоточен только на сборной, — приводит слова Левандовского Twitter польской сборной.
Левандовский выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе команды он провел 374 матча и забил 344 мяча. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».