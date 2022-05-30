Левандовский: «На данный момент моя история в «Баварии» завершена»

— Я прокомментирую это только один раз. На данный момент моя история в «Баварии» завершена. По прошествии нескольких месяцев я считаю, что трансфер будет лучшим решением. На данный момент я сосредоточен только на сборной, — приводит слова Левандовского Twitter польской сборной.