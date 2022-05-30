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1 час назад

Нападающий "Спартака" Соболев признан лучшим игроком финала Кубка России - 2022

Газета.Ru

Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев признан лучшим игроком финала Кубка России - 2022. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в своем Telegram-канале.

Соболева признали лучшим игроком финала Кубка России - 2022
Фото: fcsm_official/Twitterfcsm_official/Twitter

В воскресном матче россиянин набрал два балла за результативность, забив мяч на 12-й минуте поединка, а также ассистировав нидерландскому форварду Квинси Промесу во второй половине игры. "Газета.Ru" провела тестовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что эта победа стала для красно-белых четвертой в российской истории. Еще десять побед в финале национального кубка "Спартак" одержал во времена Советского Союза. 9 июля московский клуб сразится с "Зенитом" в игре за Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер столичного "Локомотива" Марко Николич может возглавить московское "Динамо".

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