Президент «Реала» прокомментировал победу в Лиге чемпионов

«Это триумф, основанный на ценностях, которые формировали нашу историю на протяжении 120 лет. Усилие, самосовершенствование, уважение, смирение и солидарность. Эта группа — ориентир для миллионов людей и пример для детей всего мира. Эта команда — большая семья. Они отдали свои души, чтобы сбылись мечты всех болельщиков «Реала», - цитирует Флорентино «Чемпионат», ссылаясь на Marca.