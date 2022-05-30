Президент «Реала» прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Президент испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес высказался о победе клуба в Лиге чемпионов сезона 2021/2022.
«Это триумф, основанный на ценностях, которые формировали нашу историю на протяжении 120 лет. Усилие, самосовершенствование, уважение, смирение и солидарность. Эта группа — ориентир для миллионов людей и пример для детей всего мира. Эта команда — большая семья. Они отдали свои души, чтобы сбылись мечты всех болельщиков «Реала», - цитирует Флорентино «Чемпионат», ссылаясь на Marca.
Президент «Реала» добавил, что клуб вечен и идет к 15-ой победой в турнире.
28 мая «Реал Мадрид» в 14-ый раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира испанцы обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный и победный гол забил Винисиус Жуниор.
Победителем прошлогоднего главного еврокубкового турнира стал «Челси».
В испанской Ла Лиге «Реал» также занял первое место в сезоне 2021/2022, обыграв ближайшего соперника, «Барселону», на 13 очков.