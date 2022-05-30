Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Польский полузащитник Себастьян Шиманьски объявил об уходе из московского «Динамо».
После финала Кубка России со «Спартаком» (1:2) футболист репостнул видео с матча в «сториз» своих соцсетей и подписал ролик: «Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня».
В марте СМИ сообщали, что интерес к Шиманьскому проявляют испанские, английские, французские и итальянские клубы, и футболист покинет Россию по окончании сезона. Позже в «Динамо» заявили, что не видят смысла комментировать многочисленные слухи.
Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне Себастьян принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года игрок вызывается в сборную Польши.