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30 минут назад

Себастьян Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»

Чемпионат.com

Польский полузащитник Себастьян Шиманьски объявил об уходе из московского «Динамо».

Шиманьски объявил об уходе из «Динамо»
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

После финала Кубка России со «Спартаком» (1:2) футболист репостнул видео с матча в «сториз» своих соцсетей и подписал ролик: «Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня».

В марте СМИ сообщали, что интерес к Шиманьскому проявляют испанские, английские, французские и итальянские клубы, и футболист покинет Россию по окончании сезона. Позже в «Динамо» заявили, что не видят смысла комментировать многочисленные слухи.

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне Себастьян принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. С 2019 года игрок вызывается в сборную Польши.

Футбол,Себастьян Шиманьски,Динамо,Спартак,
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