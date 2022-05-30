Лучший бомбардир сезона РПЛ Агаларов покинет «Уфу»

По данным «Матч ТВ», лучший бомбардир Тинькофф РПЛ нападающий Гамид Агаларов летом покинет «Уфу».
К игроку проявляют предметный интерес несколько клубов из Бельгии, «Уфа» будет готова отпустить Агаларова в Европу. Также у 21-летнего форварда есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, однако приоритетным остается зарубежный вариант.
Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Уфа» планирует выручить на трансфере футболиста не менее пяти миллионов евро.
Агаларов в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей.