Лучший бомбардир сезона РПЛ Агаларов покинет «Уфу»

К игроку проявляют предметный интерес несколько клубов из Бельгии, «Уфа» будет готова отпустить Агаларова в Европу. Также у 21-летнего форварда есть варианты продолжения карьеры в РПЛ, однако приоритетным остается зарубежный вариант.