Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Официально: Толиссо покинет "Баварию"

Soccer News

Мюнхенская "Бавария" официально объявила об уходе из команды французского полузащитника Корентена Толиссо после пяти лет пребывания игрока в клубе.

Толиссо покинет "Баварию"
Фото: TwitterTwitter

"Корентен Толиссо был частью нашей команды в течение пяти лет, которые вошли в историю с шестью трофеями в течении 2020 года. Мы благодарим его за достижения и приверженность и желаем ему всего наилучшего в будущем", - прокомментировал эту ситуацию генеральный директор клуба Оливер Кан.

"Мы хотели бы поблагодарить Корентена Толиссо за пять успешных лет совместной работы. Даже в сложных фазах он никогда не позволял сбивать себя с пути и всегда отдавал все за "Баварию". Мы желаем ему всяческих успехов в его карьере", - сказал спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Футбол,Хасан Салихамиджич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители