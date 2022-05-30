Толиссо покинет "Баварию"

"Мы хотели бы поблагодарить Корентена Толиссо за пять успешных лет совместной работы. Даже в сложных фазах он никогда не позволял сбивать себя с пути и всегда отдавал все за "Баварию". Мы желаем ему всяческих успехов в его карьере", - сказал спортивный директор Хасан Салихамиджич.