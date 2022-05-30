Певица Кабелло оскорбилась поведением фанатов "Реала" и "Ливерпуля"

Певица Камила Кабелло, выступившая 28 мая на открытии финала Лиги Чемпионов УЕФА, раскритиковала в соцсетях поведение фанатов. Об этом сообщает Page Six.
«Не могу поверить, что люди так громко пели гимн своей команды во время моего выступления. Я и моя команда долго работали, чтобы сделать хорошее шоу», — написала Кабелло. Она также назвала фанатов «грубыми».
Вскоре певица удалила свои сообщения.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и стал обладателем кубка Лиги Чемпионов УЕФА. Мероприятие проходило на стадионе «Стад де Франс». Игру несколько раз переносили из-за плохой организации, зрители не могли попасть на стадион.