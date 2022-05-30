Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Певица Камила Кабелло оскорбилась поведением болельщиков "Реала" и "Ливерпуля"

Газета.Ru

Певица Камила Кабелло, выступившая 28 мая на открытии финала Лиги Чемпионов УЕФА, раскритиковала в соцсетях поведение фанатов. Об этом сообщает Page Six.

Певица Кабелло оскорбилась поведением фанатов "Реала" и "Ливерпуля"
Фото: Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/APChris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

«Не могу поверить, что люди так громко пели гимн своей команды во время моего выступления. Я и моя команда долго работали, чтобы сделать хорошее шоу», — написала Кабелло. Она также назвала фанатов «грубыми».

Вскоре певица удалила свои сообщения.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и стал обладателем кубка Лиги Чемпионов УЕФА. Мероприятие проходило на стадионе «Стад де Франс». Игру несколько раз переносили из-за плохой организации, зрители не могли попасть на стадион.

Футбол,Реал,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители