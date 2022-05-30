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2 часа назад

«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» Гапонова

Чемпионат.com

Защитник Илья Гапонов стал игроком «Крылья Советов». Самарский клуб активировал опцию выкупа футболиста у московского «Спартака», о чём сообщил на своём официальном сайте.

«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» Гапонова
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Крылья» выкупят игрока у «Спартака». Вторую часть нынешнего сезона футболист провёл в самарском клубе на правах аренды.

24-летний Гапонов выступал за команды структуры красно-белых с 2018 года. За первую команду «Спартака» защитник в 23 матчах во всех турнирах заработал три жёлтые карточки. В «Крыльях Советов» Гапонов отдал результативную передачу в шести играх.

Соглашение между Гапоновым и «Спартаком» было рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 500 тыс.

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