Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+34° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
2 часа назад

Определилась судьба Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Sports.tjиещё 3

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работать в составе английского клуба.

Определилась судьба Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Фото: ReutersReuters

Председатель совета директоров “горожан” Хальдон аль Мубарак высказался о дальнейшем сотрудничестве с испанцем. По его словам, руководство Сити довольно работой опытного тренера.

“Хосеп никогда не работал так долго, как с нами, ни с одним клубом – ни с «Барселоной», ни с Баварией. Так что вопрос действительно имеет основания. Он был обоснованным и в прошлом году, и три года назад. И, конечно, сейчас.

Наше сотрудничество сотворило чудеса. Наступает седьмой год его работы в «Манчестер Сити», и следующий сезон станет воодушевляющей главой данного сотрудничества. Мы наслаждаемся каждым его моментом”.

Хальдон аль Мубарак заявил, что проведет встречу с Гвардиолой, чтобы очертить цели и задачи на следующий сезон.

“Вместе мы достигаем отличных результатов, и в нужное время разговор с Гвардиолой состоится. Он пойдет в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Пепу”, – приводит слова функционера Manchester Evening News.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители