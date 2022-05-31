Определилась судьба Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит работать в составе английского клуба.
Председатель совета директоров “горожан” Хальдон аль Мубарак высказался о дальнейшем сотрудничестве с испанцем. По его словам, руководство Сити довольно работой опытного тренера.
“Хосеп никогда не работал так долго, как с нами, ни с одним клубом – ни с «Барселоной», ни с Баварией. Так что вопрос действительно имеет основания. Он был обоснованным и в прошлом году, и три года назад. И, конечно, сейчас.
Наше сотрудничество сотворило чудеса. Наступает седьмой год его работы в «Манчестер Сити», и следующий сезон станет воодушевляющей главой данного сотрудничества. Мы наслаждаемся каждым его моментом”.
Хальдон аль Мубарак заявил, что проведет встречу с Гвардиолой, чтобы очертить цели и задачи на следующий сезон.
“Вместе мы достигаем отличных результатов, и в нужное время разговор с Гвардиолой состоится. Он пойдет в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Пепу”, – приводит слова функционера Manchester Evening News.