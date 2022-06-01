"Макрон был в ярости", — президент Франции отчитал главу МВД за ЛЧ

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена из-за беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источника.

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«Можно сказать, Макрон был в ярости. Министра внутренних дел прямо попросили активизироваться и перестать говорить, что власти ни за что не отвечают», — заявил источника из окружения президента Франции.

Напомним, из-за того, что зрители не могли попасть на стадион, начало матча несколько раз откладывалось. Игра стартовала с задержкой в 36 минут. Полиция применяла к фанатам, которые пытались прорваться на стадион, слезоточивый газ, также в ходе столкновений правоохранительные органы использовали дубинки.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций, которые были применены к российскому футболу, финальный поединок главного европейского турнира был перенесен в Париж.