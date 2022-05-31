Евгений Савин заявил о переезде клуба «Красава» из России

«Все спрашивают, что будет с клубом «Красава». Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в Российской Федерации. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и бывшего СНГ», — написал Савин в своих соцсетях.