«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов

Сроки действия контрактов с футболистами истекли.Гудиев выступал за «Ахмат» на протяжении восьми лет, первое соглашение с клубом он заключил зимой 2014 года, всего в его активе 49 матчей за команду. Ивуариец Себаи перешел в «Ахмат» в сентябре 2021 года. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл 25 матчей и забил три мяча. Пуцко пополнил состав грозненской команды в 2020 году.