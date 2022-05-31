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55 минут назад

«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов

Матч ТВ

Голкипер Виталий Гудиев, защитники Александр Пуцко и Виталий Лысцов, полузащитник Игорь Коновалов, нападающие Артем Архипов и Сенин Себаи покинули «Ахмат», сообщается в Telegram-канале грозненского клуба.

«Ахмат» объявил об уходе шести футболистов
Фото: ФК «Ахмат»ФК «Ахмат»

Сроки действия контрактов с футболистами истекли.Гудиев выступал за «Ахмат» на протяжении восьми лет, первое соглашение с клубом он заключил зимой 2014 года, всего в его активе 49 матчей за команду. Ивуариец Себаи перешел в «Ахмат» в сентябре 2021 года. В минувшем сезоне 28-летний игрок сыграл 25 матчей и забил три мяча. Пуцко пополнил состав грозненской команды в 2020 году.

Лысцов, Коновалов и Архипов выступали за клуб на правах аренды.

«Ахмат» в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России.

Футбол,Артем Архипов,Виталий Гудиев,Игорь Коновалов,Виталий Лысцов,Александр Пуцко,
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