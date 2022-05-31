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59 минут назад

Ваноли хочет остаться в «Спартаке» и исправить результат в РПЛ. Семья просит его вернуться в Италию – они редко видятся

Sports.ruиещё 1

Паоло Ваноли хочет остаться в «Спартаке», но может покинуть клуб ради семьи.

Ваноли хочет остаться в "Спартаке", но семья просит его вернуться в Италию
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным «Матч ТВ», у появившейся информации об уходе итальянского тренера из «Спартака» есть основания. Дело в большой семье Ваноли – его жена и трое детей в нынешних условиях не могут часто видеться с ним. Близкие тренера хотят видеть его в Италии.

При этом сам Ваноли понимает, что важно отработать контракт со «Спартаком», и ценит доверие со стороны руководства клуба.

Дополнительным стимулом для Паоло является желание исправить результат «Спартака» в РПЛ. Его этот результат не устроил, так как он привык бороться за более высокие места.

Итальянец возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
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