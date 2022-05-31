Глава Ла Лиги: "Барселона" не может подписать Левандовского

«Барселона» знает, что должна делать. Клуб знаком с нашими правилами экономического контроля и идеально знает, в какой экономической ситуации находится. Правила существуют, чтобы не доводить клубы до серьезных финанс

Я не знаю, продаст ли «Барса» де Йонга, Педри или Пепито Переса (вероятно, Тебас пошутил об испанском клоуне Пепито Пересе, родившемся в Барселоне в 1885 году – Sports.ru).

Они знают, что должны сделать, – продавать и увеличивать доход. Вот что им нужно сделать. У «Барселоны» очень много финансовых потерь в последние годы, этого следует избегать, они должны пополнять запасы. «Реал» это делает, а у «Барсы» все пусто.