«Барселона» хочет отдать Брейтуэйта в аренду

«Барселона» намерена отдать в аренду датского нападающего команды Мартина Брейтуэйта, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, главными претендентами на 30-летнего форварда являются «Валенсия», «Сельта», а также клуб АПЛ «Брайтон». Сам футболист планирует остаться в «Барселоне».

В минувшем сезоне Брейтуэйт провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.