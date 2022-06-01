Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
54 минуты назад

В России вступил в силу закон о FAN ID

Матч ТВиещё 4

Закон о введении паспорта болельщика (FAN ID) для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.

В России вступил в силу закон о FAN ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня паспорта болельщика. В документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования».

Продавать билеты на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта болельщика. Список таких мероприятий устанавливает Правительство.

Гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно обжаловать в суде.

Ранее фанаты некоторых клубов Тинькофф РПЛ заявили о бойкоте матчей, на которых будет применяться система электронной идентификации зрителей.

Футбол,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители