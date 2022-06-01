В России вступил в силу закон о FAN ID

Закон о введении паспорта болельщика (FAN ID) для доступа на спортивные соревнования вступил в силу в России с 1 июня 2022 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент России Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня паспорта болельщика. В документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования».

Продавать билеты на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта болельщика. Список таких мероприятий устанавливает Правительство.

Гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно обжаловать в суде.