Хиддинк назвал причину беспорядков в Париже на ЛЧ

«Все эти беспорядки перед матчем «Ливерпуля» и «Реала» начались из-за того, что там было очень мало стюардов. Ненавижу такие «вторжения» — что в Париже, что в мире!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.