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2 часа назад

Хиддинк назвал причину беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Париже

Чемпионат.comиещё 4

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк поделился мнением о причинах беспорядков перед финалом Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (0:1) в Париже.

Хиддинк назвал причину беспорядков в Париже на ЛЧ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Все эти беспорядки перед матчем «Ливерпуля» и «Реала» начались из-за того, что там было очень мало стюардов. Ненавижу такие «вторжения» — что в Париже, что в мире!» — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, перед стартом финальной игры Лиги чемпионов УЕФА, которая прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, тысячи болельщиков с поддельными билетами заблокировали турникеты на арене. Из-за этого начало встречи было отложено на 35 минут. После старта матча число фанатов у стадиона продолжало расти. Полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона. 30 мая УЕФА объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

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