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1 час назад

Месси не попал в топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Франции

Евро-футбол.Ру

Эксперты портала Transfermarkt опубликовали трансферную стоимость футболистов чемпионата Франции. Самым дорогим игроком был признан нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который недавно продлил соглашение с парижанами. Его стоимость составляет 160 миллионов евро.

Месси не попал в топ-5
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Второе место в рейтинге занял бразилец Неймар – 75 миллионов. Третьим стал защитник Маркиньос, которого оценили в 70 млн евро.

Что касается аргентинца Лионеля Месси, то стоимость 34-летнего форварда составляет 50 миллионов. Он расположился лишь на шестом месте в списке.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин был оценен в 25 миллионов.

Футбол,Александр Головин,Лионель Месси,
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