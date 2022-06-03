«Реал» попросил УЕФА объяснить выбор места проведения финала ЛЧ

"Учитывая печальные события, произошедшие 28 мая в окрестностях и у входов на стадион "Стад де Франс", а также внутри самого стадиона, футбольный клуб "Реал" хотел бы заявить следующее в защиту своих болельщиков, пострадавших от этих событий. С учетом того, что произошло в день игры, мы хотим знать, чем было обусловлено такое назначение места проведения финала Лиги чемпионов и какими критериями руководствовались при его выборе. Точно так же мы просим ответов и объяснений, которые определят, кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными", - говорится в сообщении пресс-службы "Реала".