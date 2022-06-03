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25 минут назад

"Реал" попросил УЕФА объяснить выбор места проведения финала Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой объяснить выбор стадиона "Стад де Франс" в Париже местом проведения финального матча Лиги чемпионов. Заявление "Реала" в пятницу было опубликовано пресс-службой клуба.

«Реал» попросил УЕФА объяснить выбор места проведения финала ЛЧ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

28 мая "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча префектура полиции Парижа в "Твиттере" на английском и испанском языках призывала болельщиков обеих команд "не штурмовать стадион", отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на "Стад де Франс". По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, от 30 тыс. до 40 тыс. британских болельщиков пришли к стадиону без билетов или с поддельными билетами. Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что владельцы 2,7 тыс. настоящих билетов не смогли попасть на стадион из-за образовавшегося на входе столпотворения и беспорядков.

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"Учитывая печальные события, произошедшие 28 мая в окрестностях и у входов на стадион "Стад де Франс", а также внутри самого стадиона, футбольный клуб "Реал" хотел бы заявить следующее в защиту своих болельщиков, пострадавших от этих событий. С учетом того, что произошло в день игры, мы хотим знать, чем было обусловлено такое назначение места проведения финала Лиги чемпионов и какими критериями руководствовались при его выборе. Точно так же мы просим ответов и объяснений, которые определят, кто несет ответственность за то, что фанаты остались беспомощными и беззащитными", - говорится в сообщении пресс-службы "Реала".

"Мы понимаем, что событие, которое должно было стать большим праздником футбола для всех болельщиков, присутствовавших на матче, обернулось печальными последствиями, которые вызвали глубокое возмущение во всем мире, - отмечается в сообщении пресс-службы. - Футбол представил миру образ, далекий от тех ценностей и целей, которым он всегда должен следовать".

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча в Париж из-за ситуации на Украине.

Футбол,Реал,УЕФА,
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