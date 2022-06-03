Мамаев и Жирков покинули «Химки»

«Мы говорим Жиркову и Мамаеву спасибо за то, что были с нами полгода. Продлевать контракты мы не будем. Они уйдут в качестве свободных агентов. Больше никаких уходов не планируется. Все в отпусках и готовятся к старту следующего сезона», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.