Украинский вратарь "Реала" не признан победителем Лиги чемпионов

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин не считается победителем Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Mundo Deportivo.

Правила Союза европейских футбольных ассоциаций гласят, что победителем главного европейского клубного турнира является тот игрок, который провел на поле не менее одной минуты за весь розыгрыш. Лунин ни разу не появился на поле в матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль». Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций, которые были применены к российскому футболу, финальный поединок главного европейского турнира был перенесен в Париж.