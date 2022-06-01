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46 минут назад

Украинский вратарь "Реала" Лунин не признан победителем Лиги чемпионов

Газета.Ru

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин не считается победителем Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Mundo Deportivo.

Украинский вратарь "Реала" не признан победителем Лиги чемпионов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Правила Союза европейских футбольных ассоциаций гласят, что победителем главного европейского клубного турнира является тот игрок, который провел на поле не менее одной минуты за весь розыгрыш. Лунин ни разу не появился на поле в матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль». Единственный гол этой встречи оформил Винисиус Жуниор.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако из-за санкций, которые были применены к российскому футболу, финальный поединок главного европейского турнира был перенесен в Париж.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отчитал министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена из-за беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов.

Футбол,Эммануэль Макрон,Андрей Лунин,Реал,УЕФА,
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