Испанский клуб выкупил нападающего у «Спартака»

Испанский клуб «Эльче» выкупил нападающего Эсекьеля Понсе у «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Напомним, Понсе играл за «Эльче» на правах аренды. Контракт с нападающим был рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Понсе принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Они могут оформить трансфер в другую команду до 7 апреля. Решение вызвано ситуацией на Украине. Этим правом воспользовались сразу несколько легионеров «Спартака».