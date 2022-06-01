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1 час назад

«Эльче» выкупил нападающего Понсе у «Спартака»

Газета.Ru

Испанский клуб «Эльче» выкупил нападающего Эсекьеля Понсе у «Спартака». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Испанский клуб выкупил нападающего у «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Понсе играл за «Эльче» на правах аренды. Контракт с нападающим был рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Понсе принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Они могут оформить трансфер в другую команду до 7 апреля. Решение вызвано ситуацией на Украине. Этим правом воспользовались сразу несколько легионеров «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать всех своих иностранных игроков, которые в настоящий момент находятся в аренде в других клубах, если получит предложение, устраивающее все стороны.

Футбол,Спартак,
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