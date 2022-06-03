Стал известен самый подорожавший футболист РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Юри Алберто стал самым подорожавшим футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt.

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Стоимость бразильского нападающего выросла на €4 млн и теперь составляет €16 млн. Второе место в рейтинге заняли сразу четыре футболиста, чья стоимость выросла на €3 млн: полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (новая цена — €15 млн), хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (€6 млн) и форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор (€6 млн).

Чемпионом РПЛ в минувшем сезоне стал «Зенит». Это четвертый подряд титул петербургского клуба. Серебряные медали достались «Сочи». Бронза у «Динамо».