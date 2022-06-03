Стал известен самый подорожавший футболист РПЛ

Форвард петербургского «Зенита» Юри Алберто стал самым подорожавшим футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt.
Стоимость бразильского нападающего выросла на €4 млн и теперь составляет €16 млн. Второе место в рейтинге заняли сразу четыре футболиста, чья стоимость выросла на €3 млн: полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (новая цена — €15 млн), хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (€6 млн) и форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор (€6 млн).
В первую десятку также вошли бразилец Клаудиньо («Зенит», +€2 млн), турок Юсуф Языджи (ЦСКА, +€2 млн), россиянин Гамид Агаларов («Уфа», +€2 млн), Кристофер Перейра из Люксембурга («Спартак», +€1,5 млн), россиянин Иван Сергеев («Зенит», +€1,2 млн) и поляк Себастьян Шиманьски («Динамо», +€1 млн).
Чемпионом РПЛ в минувшем сезоне стал «Зенит». Это четвертый подряд титул петербургского клуба. Серебряные медали достались «Сочи». Бронза у «Динамо».
Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Александр Максименко сильнее всех подешевел по итогам сезона-2021/22.